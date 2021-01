METEO Italia Ancora maltempo | freddo in avvio di settimana con anche neve

(Di domenica 24 gennaio 2021)SINO AL 30 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è assediata da un vortice ciclonico, legato alla vasta circolazione depressionaria presente su gran parte d’Europa. Perturbazioni continuano ad investire la nostra Penisola, con pioggia etemporali. Le correnti oceaniche veicolano gli impulsi perturbati, con venti molto sostenuti generalmente occidentali. Laè relegata per il momento alle aree montuose, con maggiore coinvolgimento della dorsale appenninica. Grandi nevicate si sono comunque abbattute negli ultimi giornisui settori alpini. L’rimarrà, in apertura diesposta a correnti instabili e più fredde in discesa dal Nord Atlantico. Dopo il passaggio perturbato di lunedì, la Depressione ...

Ettore572 : RT @iconameteo: #Buongiorno e buona domenica! Sull'#Italia continuano a susseguirsi le perturbazioni: oggi ancora piogge, in particolare a… - iconameteo : #Buongiorno e buona domenica! Sull'#Italia continuano a susseguirsi le perturbazioni: oggi ancora piogge, in parti… - CentroMeteoITA : #METEO ITALIA - #MALTEMPO con rischio #NUBIFRAGI e venti fino a 100 km/h, poi brusco calo delle temperature - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #NUOVO #CICLONE, altra ondata di #MALTEMPO! -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia

Perché non approfittare di questo tempo sospeso per parlare anche di danza? Detto fatto. E dall’idea della giornalista e direttrice responsabile della rivista Danza &Danza Maria Luisa Buzzi in collabo ...Entra vivo nell'ambasciata italiana a Montevideo. Dopo 37 minuti esce privo di sensi. Già «morto» per il fratello della vittima, trascinato da due poliziotti. Ufficialmente ...