“Memoria è vita”, Moni Ovadia rende omaggio a Gianfranco Maris: lo spettacolo dall’ex carcere di Sant’Agata (Video) (Di domenica 24 gennaio 2021) Moni Ovadia, accompagnato da Maurizio Dehò (violino) e Nadio Marenco (fisarMonica), rende omaggio a Gianfranco Maris, con “Memoria è vita”, uno spettacolo trasmesso sulla pagina facebook di Fondazione Memoria della deportazione e registrato all’interno dell’ex carcere Sant’Agata di Bergamo dove Gianfranco fu rinchiuso dopo essere stato violentemente interrogato da fascisti e SS e prima di essere trasferito a San Vittore e quindi a Fossoli, Bolzano, Mauthausen. Gianfranco Maris ha sempre insegnato che i luoghi diventano documenti quando si dà voce agli eventi in essi vissuti. I figli Floriana e Gianluca insieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021), accompagnato da Maurizio Dehò (violino) e Nadio Marenco (fisarca),, con “”, unotrasmesso sulla pagina facebook di Fondazionedella deportazione e registrato all’interno dell’exdi Bergamo dovefu rinchiuso dopo essere stato violentemente interrogato da fascisti e SS e prima di essere trasferito a San Vittore e quindi a Fossoli, Bolzano, Mauthausen.ha sempre insegnato che i luoghi diventano documenti quando si dà voce agli eventi in essi vissuti. I figli Floriana e Gianluca insieme al ...

Ultime Notizie dalla rete : Memoria vita “Memoria è vita”, Moni Ovadia rende omaggio a Gianfranco Maris nel centenario dalla nascita: lo… Il Fatto Quotidiano Si spegne la memoria del paese: addio a nonna Picia, 109 anni di vita a Novoli

Si è spenta a Novoli, nel Salento, nonna Picia, al secolo Luigia Ines Tecla Sesta Valzano, 109 anni il prossimo mercoledì. È stata una madre affettuosa, nonna e ...

Brezzo di Bedero e Sante Mucchietto, lucida memoria della Campagna di Russia

Il ricordo di uno dei pochi Italiani sopravvissuti alla tragica esperienza dell’Armata Italiana in Russia. Il ricordo dell'ex sindaco Daniele Boldrini ...

