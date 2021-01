Londra imbiancata come in una fiaba Sui social sdoganato l’hashtag ‘Narnia’

(Di domenica 24 gennaio 2021) La Gran Bretagna si è trasformata nel Paese delle meraviglie, versione invernale, dopo l’abbondante nevicata che ha imbiancato la Nazione. A, migliaia di persone si sono dirette nei parchi e all’aria aperta, malgrado il freddo, per godere a pieno del paesaggio incantato. I meteorologi hanno avvertito che molte parti del Regno Unito potrebbero trovarsi ad affrontare “temperature molto rigide questa notte”, con il termometro che potrebbe precipitaer fino a -10 ° C nelle Midlands. Narnia e i“Narnia” ha iniziato nelle scorse ore a fare tendenza suimedia mentre le persone condividevano le immagini dei loro quartieri innevati. Il Met Office ha detto che veicoli e passeggeri potrebbero rimanere bloccati a causa delle condizioni impervie delle strade, mentre c’è una “buona ...

E così i tetti di Londra di sono imbiancati dalla tarda mattinata. In queste ore nevica fino in centro, tuttavia nelle zone piu' centrali solo i tetti si sono imbiancati per via della temperatura un p ...Freddo e neve sull'Europa centro settentrionale, imbiancate anche le spiagge della Normandia. La prima nevicata del 2021 ha raggiunto anche la città di Londra. Bianchi fiocchi hanno cominciato a cader ...