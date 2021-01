LIVE – Trieste-Sassari 61-75, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Allianz Pallacenstro Trieste ospita il Banco di Sardegna Sassari nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La banda di Dalmasson è forte di quattro vittorie consecutive contro Treviso, Reggiana, Fortitudo Bologna e Cremona in trasferta: filotto che ha permesso la conquista del sesto posto in classifica. La Dinamo non è da meno: imbattuta da cinque gare consecutive, è terza a parimerito con la Virtus, dietro a Brindisi e Olimpia Milano. Domenica 24 gennaio alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire LIVE su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Sassari 61-75 30? – Treier chiama e Alviti risponde. Sassari al comando, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Allianz Pallacenstroospita il Banco di Sardegnanel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato diA1. La banda di Dalmasson è forte di quattro vittorie consecutive contro Treviso, Reggiana, Fortitudo Bologna e Cremona in trasferta: filotto che ha permesso la conquista del sesto posto in classifica. La Dinamo non è da meno: imbattuta da cinque gare consecutive, è terza a parimerito con la Virtus, dietro a Brindisi e Olimpia Milano. Domenica 24 gennaio alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguiresu Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA61-75 30? – Treier chiama e Alviti risponde.al comando, ma ...

