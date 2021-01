"La mappa sotto la pelle e le corna sotto le antenne". Alessandro in studio a C'è posta per te, cos'hanno scoperto: sconcerto (Di domenica 24 gennaio 2021) Polemiche su un ospite di C'è posta per te. Alessandro si è rivolto allo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per riconquistare la compagna Florinda, dopo averla tradita. I telespettatori sui social sono stati attirati dalla sua storia, ma spulciando sui profili social dell'uomo hanno iniziato a condividere polemicamente alcuni dei suoi post su Facebook: "La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere". O ancora; "Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie" e "Serve il vaccino obbligatorio con la mappa sotto la pelle e le antenne sopra le corna". E c'è chi, accusandolo di essere un no vax, arriva ad augurargli di non riuscire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Polemiche su un ospite di C'èper te.si è rivolto allo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per riconquistare la compagna Florinda, dopo averla tradita. I telespettatori sui social sono stati attirati dalla sua storia, ma spulciando sui profili social dell'uomoiniziato a condividere polemicamente alcuni dei suoi post su Facebook: "La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere". O ancora; "Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie" e "Serve il vaccino obbligatorio con lalae lesopra le". E c'è chi, accusandolo di essere un no vax, arriva ad augurargli di non riuscire ...

Ultime Notizie dalla rete : mappa sotto Roma, la mappa del contagio: 37 quartieri con oltre 1000 casi. Ecco i municipi e le zone con più positivi RomaToday "Epidemia non sotto controllo" In Italia quasi sparito il giallo

Una giornata interlocutoria sul fronte del Covid, al termine di una settimana che ha visto una diminuzione dei principali indicatori del contagio. Ieri si sono contati 13.331 nuovi casi, l'8,82 per ce ...

Alessandro di C’è Posta per Te è un no vax: ecco cosa scrive su Facebook

Alessandro è un uomo che è stato protagonista di una delle storie di C’è Posta per Te, durante la puntata andata in onda sabato 23 gennaio 2021. L’uomo si è presentato in studio per riconquistare la c ...

