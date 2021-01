Inter, turnover in vista? Martedì c'è il Milan poi il Benevento (TS) (Di domenica 24 gennaio 2021) Il quotidiano poi aggiunge:' Sanchez in attacco farà rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro , a centrocampo sicuro sarà l'inserimento di Gagliardini e quello a sinistra di Darmian . Da valutare se il ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 24 gennaio 2021) Il quotidiano poi aggiunge:' Sanchez in attacco farà rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro , a centrocampo sicuro sarà l'inserimento di Gagliardini e quello a sinistra di Darmian . Da valutare se il ...

marioimbecille : @BruceNerAzzurro Io me ne sbatto i coglioni se fosse per me farei turnover perciò forza inter - gustatore : vs Inter: Tatarusanu Calabria Kjær Romagnoli Theo Tonali Kessiè Saelemaekers Diaz Rebic Ibrahimovic Il turnover s… - Fra_zz : Oggi meno turnover possibile. Conta vincere e poi si pensa a fare rifiatare i giocatori in coppa Italia. La sconfit… - lignellimatteo : Nel nuovo episodio della #newsletter di #sport Turnover si parla della difficoltà delle nuove generazioni nel segui… - IlVal_79 : @Inter Una partita orrenda, non c'è migliore in campo. Rimanere con 2 cambi in mano è stato un errore. Non commetti… -