Inter, Conte rischia una lunga squalifica: si aspetta il verdetto del giudice sportivo (Di domenica 24 gennaio 2021) Come prevedibile Udinese-Inter non è finita ieri. Il giorno dopo lo 0-0 che ha negato la possibilità ai nerazzurri di volare in testa alla classifica e di prendersi il simbolico titolo di campione d’inverno, è il momento di leccarsi le ferite e ripartire, in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan in programma martedì, ma soprattutto di rimettere insieme i cocci del finale ad altissima tensione che porterà a delle conseguenze. Bisognerà capire di che entità. Il diverbio tra Antonio Conte e Fabio Maresca dentro al campo è stato aspro (“Sempre tu sei, sempre tu sei”) con chiaro riferimento all’episodio di Inter-Parma quando Maresca al Var non richiamò l’arbitro al monitor per un chiarissimo fallo di Balogh su Perisic che sarebbe stato calcio di rigore. Una espulsione a cui si aggiunge quella di Gabriele Oriali, ma sono state le ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Come prevedibile Udinese-non è finita ieri. Il giorno dopo lo 0-0 che ha negato la possibilità ai nerazzurri di volare in testa alla classifica e di prendersi il simbolico titolo di campione d’inverno, è il momento di leccarsi le ferite e ripartire, in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan in programma martedì, ma soprattutto di rimettere insieme i cocci del finale ad altissima tensione che porterà a delle conseguenze. Bisognerà capire di che entità. Il diverbio tra Antonioe Fabio Maresca dentro al campo è stato aspro (“Sempre tu sei, sempre tu sei”) con chiaro riferimento all’episodio di-Parma quando Maresca al Var non richiamò l’arbitro al monitor per un chiarissimo fallo di Balogh su Perisic che sarebbe stato calcio di rigore. Una espulsione a cui si aggiunge quella di Gabriele Oriali, ma sono state le ...

