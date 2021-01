Highlights e gol Elche-Barcellona 0-2: Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Elche-Barcellona 0-2, match della ventesima giornata di Liga 2020/2021. Decidono le reti di de Jong e Puig. Il Barcellona si porta a quota trentasette punti in classifica, a -3 dal Real Madrid e a -7 dalla capolista Atletico Madrid. Spettro retrocessione per l’Elche che scivola al penultimo posto con diciassette punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di0-2, match della ventesima giornata di. Decidono le reti di de Jong e Puig. Ilsi porta a quota trentasette punti in classifica, a -3 dal Real Madrid e a -7 dalla capolista Atletico Madrid. Spettro retrocessione per l’che scivola al penultimo posto con diciassette punti. SportFace.

sportli26181512 : Elche-Barcellona 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Barcellona. Nel match valido per la ventesi… - carlinohugo : oggi la Juve ha creato 15 palle gol ma se uno vede gli highlights di Sky 5-4 per il Bologna compresi i gol, mancano… - statodelsud : Verona-Napoli 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Pino__Merola : Verona-Napoli 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - fainformazione : VIDEO - JUVENTUS-BOLOGNA 2-0| GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 19 | SERIE A TIM 2020/21 Dopo la Supercoppa, i bianconer… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights: Arthur e McKennie, bianconeri quarti Sky Sport VIDEO | Teramo, Massimo Paci: "Siamo molto motivati ea Palermo ce la giocheremo"

DIFENSORI: 26 Piacentini, 13 Romanucci, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani. CENTROCAMPISTI: 10 Bombagi, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero. Certo è c ...

Highlights e gol Elche-Barcellona 0-2: Liga 2020/2021 (VIDEO)

VIDEO - Highlights e gol di Elche-Barcellona 0-2, match di Liga 2020/2021: azioni salienti e reti, rivedi la partita e i sigilli di de Jong e Puig ...

DIFENSORI: 26 Piacentini, 13 Romanucci, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani. CENTROCAMPISTI: 10 Bombagi, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero. Certo è c ...VIDEO - Highlights e gol di Elche-Barcellona 0-2, match di Liga 2020/2021: azioni salienti e reti, rivedi la partita e i sigilli di de Jong e Puig ...