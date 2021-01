Gucci: nuova campagna social (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria intitolata “Winter in the park”; protagoniste della collezione sono alcuni dei must della maison, indossati da modelle internazionali come Vanessa Kirby e Alexa Chung. “Inverno nel parco“, tradotto il titolo della nuova campagna visual di Gucci, voluta dal direttore creativo Alessandro Michele; per l’occasione, la maison ha chiamato modelle del calibro di Vanessa Kirby e Alexa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Michele, direttore creativo di, ha lanciato unapubblicitaria intitolata “Winter in the park”; protagoniste della collezione sono alcuni dei must della maison, indossati da modelle internazionali come Vanessa Kirby e Alexa Chung. “Inverno nel parco“, tradotto il titolo dellavisual di, voluta dal direttore creativo Alessandro Michele; per l’occasione, la maison ha chiamato modelle del calibro di Vanessa Kirby e Alexa Articolo completo: dal blog SoloDonna

lillydessi : Gucci dedica la nuova collezione a Doraemon - Artribune - aquariushar : mi arrivano mail con la nuova collezione di gucci come se avessi i soldi per comprare qualcosa - elipicca654 : EMMA CHE METTE NELLA STORIA INSTAGRAM GUCCI BAG È LA MIA NUOVA COSA PREFERITA #Amici20 - mydayisgrey : Penny: 10++++ ogni volta che c’è una sua scena con Azzurra o con Erasmo non è che piango, mi entra la sua lavagnett… - giuli0carbon3 : ragazzi ma solo io ho come priorità la mia stanza? cioè non me ne frega nulla di avere la maglietta nuova di Gucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci nuova Gucci: nuova campagna social SoloDonna Gucci: nuova campagna social

Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria intitolata “Winter in the park”; protagoniste ...

I vestiti nuovi di P., sesto episodio

Ogni settimana Fumettibrutti disegna per Robinson una striscia, in collaborazione con Gucci, per raccontare il genere, la transizione e il superamento dei ...

Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria intitolata “Winter in the park”; protagoniste ...Ogni settimana Fumettibrutti disegna per Robinson una striscia, in collaborazione con Gucci, per raccontare il genere, la transizione e il superamento dei ...