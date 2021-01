Governo Conte e lo scacco alla regina, colpo di scena imprevisto (Di domenica 24 gennaio 2021) Tra Renzi e il presidente Conte sembra esserci un colpo di scena imprevisto, si vocifera che Maria Elena Boschi si stia schierando tra i simpatizzanti di Conte. Germano si esprime dichiarando un ruba bandiera mosso da opportunismo e convenienza. La partita a scacchi tra Conte e Renzi, sta diventando qualcosa di personale e molto combattuta. Stiamo parlando di un antagonismo di gesti e soprattutto di comunicazione. Alcune volte sembrano essere due ragazzi che nonostante tutto ce l’hanno fatta, ma Conte agita la sua penna stilografica cercando di far rinsavire il Governo, e Renzi ribatte a suon di selfie e Instagram. Il Governo Conte e lo scacco della regina su ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tra Renzi e il presidentesembra esserci undi, si vocifera che Maria Elena Boschi si stia schierando tra i simpatizzanti di. Germano si esprime dichiarando un ruba bandiera mosso da opportunismo e convenienza. La partita a scacchi trae Renzi, sta diventando qualcosa di personale e molto combattuta. Stiamo parlando di un antagonismo di gesti e soprattutto di comunicazione. Alcune volte sembrano essere due ragazzi che nonostante tutto ce l’hanno fatta, maagita la sua penna stilografica cercando di far rinsavire il, e Renzi ribatte a suon di selfie e Instagram. Ile lodellasu ...

riotta : I 209 miliardi #recoveryfund sono legati a un piano di riforme radicali, giustizia e Pubblica Amministrazione, e a… - Rinaldi_euro : Relazione sulla giustizia, il ministro Bonafede implora altre 24 ore di tempo prima di cadere in Senato - welikeduel : I silenzi della crisi di governo nel nuovo video di Alessio Marzilli per #propagandalive @Alessio_M… - maccio_mirko : @AndreaRoventini @MicheleMagistr3 Già, perché in un paese che cambia mediamente governo ogni anno il problema é Ren… - Roky99760738 : RT @GianfrancoTiner: L'immunità di gregge slitterà al 2022; questi #pezzenti al governo, capaci solo di differire i problemi invece di affr… -