Fan di Giulia Salemi, raccolte fondi bloccate: ecco che succede con gli aerei al GF Vip, lo staff interviene (Di domenica 24 gennaio 2021) Tecniche di "sabotaggio" tra fan? I sostenitori di Giulia Salemi hanno tirato fuori una lamentela che riguarda, probabilmente, lo zoccolo duro di alcune fandom particolarmente attive. Ieri, per esempio, sono volati due aerei sopra la Casa del Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci (fuori dai giochi da mesi). I Fan di Giulia Salemi e le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

