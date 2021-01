C’è pandemia, Ministero: “Appalti lavori fino a 150mila €, sì affidamenti diretti” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Affidamento diretto di Appalti per lavori fino a 150mila euro: sì alla procedura negoziata semplificata purché sia adottata la massima trasparenza. Sembra essere questo il senso del “parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad Anas e RFI relativamente al corretto utilizzo delle procedure più snelle introdotte dal Decreto Semplificazioni”. I fatti sono riportati da FederCepi Costruzioni di cui è presidente il salernitano Antonio Lombardi. FederCepi rende noto: “Il Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 ha introdotto una serie di misure per favorire il rilancio dopo la crisi economica causata dalla pandemia. Tra queste, la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per gli Appalti di lavori ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Affidamento diretto dipereuro: sì alla procedura negoziata semplificata purché sia adottata la massima trasparenza. Sembra essere questo il senso del “parere reso daldelle Infrastrutture e dei Trasporti ad Anas e RFI relativamente al corretto utilizzo delle procedure più snelle introdotte dal Decreto Semplificazioni”. I fatti sono riportati da FederCepi Costruzioni di cui è presidente il salernitano Antonio Lombardi. FederCepi rende noto: “Il Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 ha introdotto una serie di misure per favorire il rilancio dopo la crisi economica causata dalla. Tra queste, la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per glidi...

