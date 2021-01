Biella, i Nas indagano sui "furbetti dei vaccini": dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp (Di domenica 24 gennaio 2021) I sospetti di irregolarità all'Asl dopo che è circolato sul social il modulo per prenotarsi: bastava un clic Leggi su repubblica (Di domenica 24 gennaio 2021) I sospetti di irregolarità all'Asl dopo che è circolato sul social il modulo per prenotarsi: bastava un clic

IldoQv : RT @NYbrooklyn_nets: Biella, i Nas indagano sui 'furbetti dei #vaccini': dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp - StraNotizie : Biella, i Nas indagano sui 'furbetti dei vaccini': dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp… - cronaca_news : Biella, i Nas indagano sui 'furbetti dei vaccini': dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp… - CarriaggioM : RT @NYbrooklyn_nets: Biella, i Nas indagano sui 'furbetti dei #vaccini': dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp - NYbrooklyn_nets : Biella, i Nas indagano sui 'furbetti dei #vaccini': dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp -

Ultime Notizie dalla rete : Biella Nas Biella, i Nas indagano sui "furbetti dei vaccini": dosi a chi non ne ha diritto grazie a Whatsapp La Repubblica Biella, i furbetti del vaccino ora rischiano una denuncia

Diversi impiegati hanno «saltato la fila». Tutto era emerso dopo che su alcune chat di whatsapp era stato fatto girare il modulo che consentiva di prenotare l’appuntamento ...

Furbetti del vaccino, immunizzati senza averne diritto: indagano i Nas

Parenti e amici del personale sanitario, o nei casi di alcune cooperative vaccinati anche impiegati e altri addetti non nel settore sociosanitario ...

Diversi impiegati hanno «saltato la fila». Tutto era emerso dopo che su alcune chat di whatsapp era stato fatto girare il modulo che consentiva di prenotare l’appuntamento ...Parenti e amici del personale sanitario, o nei casi di alcune cooperative vaccinati anche impiegati e altri addetti non nel settore sociosanitario ...