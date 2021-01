Agostina Belli: chi è, anni, carriera, successi, curiosità, la morte della madre (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Live Non è la D’Urso. Questa sera, tra gli ospiti, ci sarà anche Agostina Belli e si parlerà del giallo di sua madre. Agostina Belli: chi è, età, carriera Agostina Belli, all’anagrafe Agostina Maria Magnoni, è nata a Milano il 13 aprile del 1949 ed è un’attrice di grande popolarità soprattutto negli anni ’70. Agostina, nata nel quartiere milanese del GiamBellino, prima di approdare al cinema ha lavorato come segretaria alla Rinascente di Milano. Una volta arrivata a Roma, in poco tempo è riuscita a ottenere una piccola parte nel film Banditi a Milano. Prima piccole parti in varie commedie, musicarelli e thriller, poi il successo nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Live Non è la D’Urso. Questa sera, tra gli ospiti, ci sarà anchee si parlerà del giallo di sua: chi è, età,, all’anagrafeMaria Magnoni, è nata a Milano il 13 aprile del 1949 ed è un’attrice di grande popolarità soprattutto negli’70., nata nel quartiere milanese del Giamno, prima di approdare al cinema ha lavorato come segretaria alla Rinascente di Milano. Una volta arrivata a Roma, in poco tempo è riuscita a ottenere una piccola parte nel film Banditi a Milano. Prima piccole parti in varie commedie, musicarelli e thriller, poi il successo nel ...

