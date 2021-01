A fuoco il sottotetto di una abitazione | le fiamme in una porzione di legno L' emergenza della notte

(Di domenica 24 gennaio 2021) JESI - I vigili delsono intervenuti questaa attorno alle 2.30 a Jesi in via Spina per l'incendio neldi un'. Coinvolto dalleanche una piccoladel ...

LetiziaFirenze : A fuoco il sottotetto, crolla parte del tetto: due feriti e abitazioni evacuate -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco sottotetto

Corriere Adriatico

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica, alle ore 2:30, in via Spina per l'incendio nel sottotetto di un'abitazione. Coinvolto dalle fiamme anche una piccola porzione del ...JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a attorno alle 2.30 a Jesi in via Spina per l'incendio nel sottotetto di un'abitazione. Coinvolto dalle fiamme anche ...