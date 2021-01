Wuhan un anno fa l’inizio della pandemia di Coronavirus: il 23 gennaio il primo lockdown (Di sabato 23 gennaio 2021) È già trascorso un anno. Il 23 gennaio del 2020, Wuhan, diventata, suo malgrado, l’origine di una tragedia globale. 12 mesi fa iniziava la lunga estenuante battaglia contro un virus che ha determinato finora un milione e 711mila casi. Una pandemia silente, il Covid, che col passare del tempo ha modificato significativamente le nostre abitudini, costringendoci a lockdown totali e parziali, uso della mascherina e igienizzanti, finanche il distanziamento sociale. Eppure il 22 gennaio del 2020 Wuhan si preparava al Capodanno Lunare, che per i cinesi vuol dire una settimana di vacanze e il trasferimento dalle città verso le aree rurali. Da festeggiare però ci sarebbe stato ben poco. Il mercato dell’umido venne chiuso dalle autorità ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) È già trascorso un. Il 23del 2020,, diventata, suo malgrado, l’origine di una tragedia globale. 12 mesi fa iniziava la lunga estenuante battaglia contro un virus che ha determinato finora un milione e 711mila casi. Unasilente, il Covid, che col passare del tempo ha modificato significativamente le nostre abitudini, costringendoci atotali e parziali, usomascherina e igienizzanti, finanche il distanziamento sociale. Eppure il 22del 2020si preparava al CapodLunare, che per i cinesi vuol dire una settimana di vacanze e il trasferimento dalle città verso le aree rurali. Da festeggiare però ci sarebbe stato ben poco. Il mercato dell’umido venne chiuso dalle autorità ...

