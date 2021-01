Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Monza fatica ma batte Casalmaggiore (Di sabato 23 gennaio 2021) La Saugella Monza sconfigge per 3-1 (25-23, 24-26, 25-23, 25-13) la VBC Èpiù Casalmaggiore nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Partita altalenante per entrambe le formazioni, con Casalmaggiore capace di riavvicinarsi pericolosamente alle avversarie nei finali di set, salvo poi crollare nel quarto parziale. Le brianzole, orfane di Orro, nonostante qualche brivido, ottengono la dodicesima vittoria consecutiva. Torna a casa a mani vuote invece Casalmaggiore, non senza rammarico. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI Serie A1 Femminile 2020/2021 LA CRONACA DELL’ANTICIPO ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) La Saugellasconfigge per 3-1 (25-23, 24-26, 25-23, 25-13) la VBC Èpiùnell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno dellaA1. Partita altalenante per entrambe le formazioni, concapace di riavvicinarsi pericolosamente alle avversarie nei finali di set, salvo poi crollare nel quarto parziale. Le brianzole, orfane di Orro, nonostante qualche brivido, ottengono la dodicesima vittoria consecutiva. Torna a casa a mani vuote invece, non senza rammarico. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CLASSIFICA AGGIORNATA DIA1LA CRONACA DELL’ANTICIPO ...

