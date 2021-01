Vittoria numero 100 per lo sci femminile azzurro: Sofia Goggia nella storia (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI – Sofia Goggia concede il bis in discesa libera sulle nevi di Crans Montana e firma la 100/a Vittoria italiana al femminile in Coppa del mondo della storia. ‘Sofi' dopo il successo di ieri ha vinto anche oggi nella specialità ‘regina' dello sci alpino, la discesa libera. L'azzurra, oro olimpico nel 2018 a PyeongChang proprio di discesa libera, si è imposta con 27 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami e con 60 sulla connazionale Elena Curtoni. A completare l'ottimo risultato della squadra italiano il quarto posto della giovane Laura Pirovano a 82 centesimi dalla Goggia. Sofia Goggia è la 'speedy-woman' dello sci Leggera a volare sui salti, precisa ad affrontare i curvoni e aggressiva nel sprigionare i cavalli sugli sci. È ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI –concede il bis in discesa libera sulle nevi di Crans Montana e firma la 100/aitaliana alin Coppa del mondo della. ‘Sofi' dopo il successo di ieri ha vinto anche oggispecialità ‘regina' dello sci alpino, la discesa libera. L'azzurra, oro olimpico nel 2018 a PyeongChang proprio di discesa libera, si è imposta con 27 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami e con 60 sulla connazionale Elena Curtoni. A completare l'ottimo risultato della squadra italiano il quarto posto della giovane Laura Pirovano a 82 centesimi dallaè la 'speedy-woman' dello sci Leggera a volare sui salti, precisa ad affrontare i curvoni e aggressiva nel sprigionare i cavalli sugli sci. È ...

