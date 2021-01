Uno svarione costoso La lezione da imparare

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 23 gennaio 2021) Scusate ma noi non eravamo la Lombardia? Sì, la Lombardia, la regione più efficiente d’Italia, il volano dell’economia, la terra dell’industria e dell’intrapresa, delle nuove tecnologie, delle grandi università, della ricerca e dello sviluppo, del Pil che rivaleggia con quello della Baviera? Non eravamo la patria del commercio, della sanità all’avanguardia, dei centri di specializzazione della salute che competono con la Francia e gli Stati Uniti, della chirurgia a cuore aperto, della precisione cronometrica e della puntualità proverbiale? Non eravamo l’Europa vista dall’Italia e l’Italia vista dall’Europa? E allora com’è che ultimamente inanelliamo unodopo l’altro? Dobbiamo ancora riprenderci dal fatto che l’assessore al Welfare e alla Salute aveva ammesso candidamente che le vaccinazioni erano in ritardo perché dovevamo attendere il rientro dei medici dalle ...