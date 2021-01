TikTok bloccato definitivamente in Italia: rischio concreto di ban e aggiornamenti ad oggi (Di sabato 23 gennaio 2021) TikTok bloccato definitivamente in Italia. Uno scenario estremo, indubbiamente, ma non utopistico, almeno stando alle ultime notizie e agli aggiornamenti raccolti stamane a proposito del ban che potrebbe scaturire il prossimo mese. La mossa del Garante, di cui vi abbiamo parlato ieri sera, potrebbe dar vita ad una vera e propria svolta, con conseguenze disastrose per l’app. Già, perché se da un lato il team ha mostrato con il trascorrere dei mesi di prestare più attenzione a questo aspetto, impedendo l’iscrizione sotto i 13 anni, altri elementi appaiono delicati. TikTok bloccato definitivamente in Italia: esiste il rischio ban? Perché parliamo di TikTok bloccato ... Leggi su bufale (Di sabato 23 gennaio 2021)in. Uno scenario estremo, indubbiamente, ma non utopistico, almeno stando alle ultime notizie e agliraccolti stamane a proposito del ban che potrebbe scaturire il prossimo mese. La mossa del Garante, di cui vi abbiamo parlato ieri sera, potrebbe dar vita ad una vera e propria svolta, con conseguenze disastrose per l’app. Già, perché se da un lato il team ha mostrato con il trascorrere dei mesi di prestare più attenzione a questo aspetto, impedendo l’iscrizione sotto i 13 anni, altri elementi appaiono delicati.in: esiste ilban? Perché parliamo di...

