Snowboardcross, Michela Moioli: "Sono super soddisfatta, non avevo grandi sensazioni alla vigilia"

Comincia alla grande la stagione agonistica nello Snowboardcross per Michela Moioli. La campionessa olimpica, in maniera convincente, ha ottenuto il successo nella prima tappa di Coppa del Mondo che si è tenuta a Chiesa in Valmalenco. Una vittoria di classe e di determinazione per l'azzurra che ha preceduto nell'atto conclusivo la statunitense Faye Gulini e la ceca Eva Samkova. Tutti gli addetti ai lavori si attendevano un confronto tra Samkova e Moioli e l'azzurra ha fatto vedere di averne un po' di più. La nostra portacolori, infatti, ha acquisito sicurezza nelle successioni di gare, dando poi libero sfogo al suo talento quando più serviva. Per la bergamasca si tratta della vittoria n.14 della carriera in CdM. "Sono super soddisfatta.

