Scontro auto-moto a Francavilla Fontana | diciassettenne morto dopo una settimana in coma Antonio Chirulli era ricoverato al Perrino di Brindisi

La sera di sabato scorso un'auto e una moto di scontrarono. L'incidente stradale si verificò a Francavilla Fontana. I due ragazzi a bordo della moto 125 furono sbalzati sull'asfalto, uno fu trasportato cosciente all'ospedale ma, durante il tragitto, fu colto da arresto cardiaco. ricoverato in coma in ospedale, al "Perrino" di Brindisi, dopo una settimana, oggi pomeriggio Antonio Chirulli è morto. Aveva 17 anni. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Inchiesta della procura di Brindisi per ipotesi di omicidio stradale. Le cause e la dinamica dell'incidente sono tuttora al vaglio della polizia

