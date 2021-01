Roma, nervi tesi al liceo Kant: la polizia blocca uno studente che voleva chiudere la scuola con un lucchetto – Il video (Di sabato 23 gennaio 2021) Alta tensione al liceo Kant di Roma, dove la polizia è intervenuta durante il tentativo di alcuni studenti di occupare la scuola. Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti sono intervenuti con la forza quando gli studenti hanno tentato di chiudere il cancello dell’istituto con un lucchetto e una catena. In un video diffuso da Osa Roma (Opposizione studentesca d’Alternativa) su Instagram si vedono alcuni agenti che bloccano un ragazzo mentre cerca di liberarsi per poi essere portato all’interno dell’istituto tra le urla di alcuni genitori presenti. Da una settimana gli studenti del liceo nel quartiere Torpignattara di Roma sono in sciopero, dopo il ritorno ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Alta tensione aldi, dove laè intervenuta durante il tentativo di alcuni studenti di occupare la. Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti sono intervenuti con la forza quando gli studenti hanno tentato diil cancello dell’istituto con une una catena. In undiffuso da Osa(Opposizionesca d’Alternativa) su Instagram si vedono alcuni agenti cheno un ragazzo mentre cerca di liberarsi per poi essere portato all’interno dell’istituto tra le urla di alcuni genitori presenti. Da una settimana gli studenti delnel quartiere Torpignattara disono in sciopero, dopo il ritorno ...

benniggg : Su @SkySport dicono che già ai tempi della partita di Europa league contro il Siviglia tra Fonseca e Dzeko i nervi… - architettiroma : #Roma Palazzetto dello Sport Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi - 1956-1958 . #Architettura - infoitsport : Roma nel caos, nervi tesissimi all'Olimpico dopo lo Spezia. Dzeko rischia di essere punito - lavitadavivere1 : Watch “Misteri della Sala Nervi in Vaticano Rettiliani ROMA” on #Vimeo - franvanni : @enricoI00 La Roma non deve sciogliersi nelle gare importanti (Siviglia in EL ad esempio). Quella che arrivó alla s… -