Ricordate Chicco Sfondrini | autore di Amici? Cosa fa oggi?

Leggi su altranotizia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per molti anni presenza fissa al fianco della conduttrice Maria De Filippi,è stato l’di programmi di successo per Canale 5, ma quali sono i suoi impegni e le sue attività? L’durante un’intervista per lo spettacolo teatrale Io Ballo (2009) con gli ex allievi della scuola di(fonte immagine: Youtube, canale: GossipIT)dei programmi condotti dalla De Filippi, soprattutto per, ma anche per C’è Posta per te, lo abbiamo visto fino al 2008 e poi è sparito dai grandi riflettori. In seguito alla sua assenza molte sono state le polemiche del pubblico più affezionato che avrebbe voluto continuare a vederlo in tv. LEGGI ...