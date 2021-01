Rangers Glasgow | Steven Gerrard fa 150 e vola verso il titolo | l’ex Liverpool pronto a spezzare il dominio in Scozia del Celtic

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021)dopo una splendida carriera da giocatore sta dimostrando di poter diventare un allenatore importante.Lincoln Red Imps-, vigilia di lusso in Europa League: il club disceglie uno yacht da 120 milioni…L'ex centrocampista delsta conducendo ialla conquista deldella Scottish Premiership, e nella giornata odierna ha sconfitto il Ross County per 5-0. Oltre a un trionfo fondamentale per la conquista del, la sfida odierna per l'ex centrocampista inglese ha sancito il raggiungimento di un traguardo significativo: la sua 150esima partita da allenatore nella squadra di.In questa stagione la squadra scozzese non ha mai perso e nell'intera esperienza ai ...