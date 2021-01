Preolimpico Trieste 2021: sogno infranto per l’Italia, l’Ungheria vola alle Olimpiadi (Di sabato 23 gennaio 2021) l’Ungheria ha conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, superando l’Italia per 13-10. Il Setterosa ha onorato il torneo Preolimpico di Trieste, cedendo però in finale alle talentuose magiare. Le ungheresi hanno ottenuto un successo importante, garantendosi la quinta partecipazione alle Olimpiadi, contando sul talento straordinario di Keszthelyi, miglior giocatrice del match per distacco. l’Italia affronterà la Grecia, in occasione della finale per il terzo posto. l’Ungheria se la vedrà invece con la temibile Olanda, per la finale utile a conquistare il torneo Preolimpico triestino. Il Setterosa non si è dunque qualificato per le Olimpiadi di Tokyo, per la prima volta ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021)ha conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo, superandoper 13-10. Il Setterosa ha onorato il torneodi, cedendo però in finaletalentuose magiare. Le ungheresi hanno ottenuto un successo importante, garantendosi la quinta partecipazione, contando sul talento straordinario di Keszthelyi, miglior giocatrice del match per distacco.affronterà la Grecia, in occasione della finale per il terzo posto.se la vedrà invece con la temibile Olanda, per la finale utile a conquistare il torneotriestino. Il Setterosa non si è dunque qualificato per ledi Tokyo, per la prima volta ...

