Palermo | De Rose è un nuovo calciatore rosanero | su Facebook il commento di Di Piazza

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Francesco Deè undel.L'affidabile e navigato centrocampista originario di Cosenza ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Pupillo dell’ex tecnico della Reggina, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi professionali intensi e gratificanti sia a Cosenza, sia in maglia amaranto, Deconosce a menadito la categoria: oltre ad avere collezionato 61 partite in Serie B, sfiorando la A proprio con la Reggina, in Serie C ha giocato ben 263 gare in tutti e tre i gironi, segnando 15 reti. Il classe '87, dunque, andrà a rinforzare l'organico di Roberto Boscaglia. CALCIOMERCATO, UFFICIALE: DEE’. I DETTAGLIUn caloroso e affettuoso benvenuto è ...