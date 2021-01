Nuova tragedia legata a TikTok | 17enne muore schiacciato sotto un treno

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo di 17 anni è stato investito da unin Pakistan: si era sdraiato sui binari mentre girava un video da pubblicare suUna, sempre, è avvenuta ieri in Pakistan a poche ore dalla morte a Palermo di una ragazzina di 10 anni in seguito ad una L'articolo proviene da YesLife.it.

PALERMO. È morta per un tragico e folle gioco, una sfida sul social network TikTok, molto in voga tra i ragazzi. Blackout challenge, così si chiama la competizione che prevede una assurda prova ...«La Fenice: 29 gennaio 1996», scritto dalla giornalista e collaboratrice della Nuova di Venezia e Mestre Vera Mantengoli, è un libro di 128 pagine (9,90 euro da oggi in edicola con il giornale), pubbl ...