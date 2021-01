Napoli, Gattuso ritrova Osimhen: ha lavorato in gruppo (Di sabato 23 gennaio 2021) Napoli - Allenamento mattutino al Training Center per il Napoli , alla vigilia della trasferta in casa del Verona. Attivazione e serie di torelli per cominciare la seduta, seguita poi da esercitazioni ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)- Allenamento mattutino al Training Center per il, alla vigilia della trasferta in casa del Verona. Attivazione e serie di torelli per cominciare la seduta, seguita poi da esercitazioni ...

giov1926 : ma se Osimhen e Lozano sono pacchi, Insigne nun ten e pall, Mertens è vecchio, Bakayoko è di legno, Demme è scarso,… - SilvioDiPasqual : Secondo voi Gattuso è giusto per la forza di questo Napoli? @realvarriale @RealPiccinini @PaoloCond @ZZiliani - sportli26181512 : #Napoli, Gattuso ritrova Osimhen: ha lavorato in gruppo: Il nigeriano ha completato il ciclo di visite post Covid e… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SSC Napoli, report allenamento: intera seduta col gruppo pe… - gjoegl : @MarzianoAnsioso Date la colpa a Sarri ma se la società non lo voleva piu come Milik al Napoli che dicono ' non ent… -