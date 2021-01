Milan-Atalanta, le formazioni: la sorpresa di Pioli (Di sabato 23 gennaio 2021) Si conclude oggi il girone di andata di Milan e Atalanta, in un derby lombardo che è anche un big match di questo campionato. Scenderanno in campo fra poco le due formazioni lombarde, con il Milan alla ricerca di almeno un punto per conquistare il titolo di “campione d’inverno”, chiudendo il girone d’andata al primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Si conclude oggi il girone di andata di, in un derby lombardo che è anche un big match di questo campionato. Scenderanno in campo fra poco le duelombarde, con ilalla ricerca di almeno un punto per conquistare il titolo di “campione d’inverno”, chiudendo il girone d’andata al primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - stebellentani : Alle 18, il calcio d’inizio di Udinese-Inter e Milan-Atalanta - Direttaofficial : #SerieA Via alla grande sfida tra #Milan e #Atalanta. Mentre a Udine l'Inter affronta i padroni di casa. Due inc… - BBilanShit : @Tractor220510 @NOWTV_It SkySport sotto Milan-Atalanta -