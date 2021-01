Marianna Madia | Non c' è solo Conte | verifichiamo maggioranza con Renzi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Leggo che Bettini afferma che senzaavremmo un Pd indebolito. Bettini è una delle nostre migliori intelligenze, ma io ora vorrei ragionare su cosa rinforzi il Paese in questo momento. Temo che questo stillicidio di dichiarazioni ultimative da tutte le parti non aiuti a individuare una soluzione seria. Non è mai stato nel nostro Dna mettere il destino di un singolo o un assetto politico davanti al bene comune.è indubbiamente un punto di equilibrio importante e penso sia giusto proseguire il percorso iniziato (scelta non scontata all’epoca) nel 2019, ma vorrei che al centro della discussione ci fosse la soluzione più solida per affrontare il momento più buio per il Paese. A me pare che l’unicapolitica possibile sia ancoraquella entrata in crisi per una scelta palesemente sbagliata di ...