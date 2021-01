LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Federica Brignone al comando, tra poco Sofia Goggia (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 10.20 Ledecka raggiunge il traguardo. Le è andata bene, considerando la dinamica della caduta. 10.19 Ledecka si è tagliata le labbra, perde molto sangue. 10.16 Federica Brignone è in testa con 0.30 su Weidle e 1?19 su Mowinckel. Ester Ledecka è uscita quando stava viaggiando con 0.62 sull’azzurra, avrebbe potuto chiudere con un secondo di vantaggio. 10.16 Gara interrotta per sistemare le reti. 10.14 FUORI LEDECKA! Bruttissima caduta. Era velocissima al termine del piano, poi in una curva verso destra ha perso completamente il controllo degli sci ed è finita nelle reti. Per fortuna sta bene, è ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 10.20 Ledecka raggiunge il traguardo. Le è andata bene, considerando la dinamica della caduta. 10.19 Ledecka si è tagliata le labbra, perde molto sangue. 10.16è in testa con 0.30 su Weidle e 1?19 su Mowinckel. Ester Ledecka è uscita quando stava viaggiando con 0.62 sull’azzurra, avrebbe potuto chiudere con un secondo di vantaggio. 10.16 Gara interrotta per sistemare le reti. 10.14 FUORI LEDECKA! Bruttissima caduta. Era velocissima al termine del piano, poi in una curva verso destra ha perso completamente il controllo degli sci ed è finita nelle reti. Per fortuna sta bene, è ...

