Ligue 1, amaro l’esordio di Milik al Marsiglia. Mezz’ora per lui nella sconfitta col Monaco (3-1) (Di domenica 24 gennaio 2021) Arek Milik ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Allo Stade Louis II di Montecarlo, l’ex attaccante del Napoli è entrato in campo al 60? del match contro il Monaco, valido per la 21^ giornata di Ligue 1. Al momento del suo ingresso il risultato era di 1-1, il polacco ha rilevato l’esperto attaccante argentino Dario Benedetto. Da un calcio d’angolo è arrivato il gol del 2-1 di Tchouameni, con la palla che è passata proprio sulla testa di Milik. L’ex Inter Jovetic fa 3-1 nel finale per i monegaschi. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Arekha fatto il suo esordio con la maglia dell’Olympique. Allo Stade Louis II di Montecarlo, l’ex attaccante del Napoli è entrato in campo al 60? del match contro il, valido per la 21^ giornata di1. Al momento del suo ingresso il risultato era di 1-1, il polacco ha rilevato l’esperto attaccante argentino Dario Benedetto. Da un calcio d’angolo è arrivato il gol del 2-1 di Tchouameni, con la palla che è passata proprio sulla testa di. L’ex Inter Jovetic fa 3-1 nel finale per i monegaschi. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : Ligue 1 esordio amaro per Milik: Marsiglia ko con il Monaco in gol Jovetic - #Ligue #esordio #amaro #Milik: - sportli26181512 : #Ligue1, esordio amaro per Milik: Marsiglia ko con il Monaco, in gol Jovetic: La squadra di Villas-Boas va in vanta… -