Letizia Moratti “sputtana” Speranza | pretendeva dicessimo che era un nostro errore

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Se siamo diventati zona arancione è solo perché noi abbiamo sollevato un problema, perché abbiamo chiesto una sospensiva di un’ordinanza che non ci è stata data. Perché con lealtà e correttezza abbiamo instaurato un dialogo con i tecnici del Ministero a seguito del quale il ministro ha confermato che la Lombardia non è zona rossa. Mache noiche era un: non è stato un“:, vicepresidente di Regione Lombardia e neo-assessore al Welfare attacca frontalmente il ministro della Sanità, Robertoper l’sui dati che ha portato la Lombardia per una settimana in zona rossa. “I dati che noi abbiamo mandato erano corretti. Non abbiamo potuto accettare, ...