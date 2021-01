Larry King morto di Covid: la tragedia del giornalista Usa. Nel 2020 aveva perso due figli (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giornalismo Usa perde una delle sue colonne. Larry King è morto oggi all'età di 87 anni a Los Angeles, dove era ricoverato da circa un mese per Covid . La sua scomparsa viene annunciata in un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giornalismo Usa perde una delle sue colonne.oggi all'età di 87 anni a Los Angeles, dove era ricoverato da circa un mese per. La sua scomparsa viene annunciata in un ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Usa: è morto Larry King, il leggendario giornalista della Cnn - 11secon : #MONDO L 87enne #King era ricoverato nel centro medico di Cedars-Sinai, non sono state spiegate le cause della… - jeonghanspen : Madó è morto larry king, pensavo fosse immortale -