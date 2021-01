Il Segreto | anticipazioni 24 gennaio | uno sconvolgente attentato

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un evento tragico sconvolgerà gli abitanti di Puente Viejo. LeIlinerenti la puntata di domani 24, rivelano che Alicia Urrutia verrà coinvolta in una La Puebla durante il quale perderà la vita il suo amico e collega, Julio Barreiros che era lì per tenere un comizio. Encarnacion, ovviamente, sarà preoccupata per le sorti di sua figlia così come tutti i compaesani tranne Onesimo, donna Begoña e Francisca. Nel frattempo, la Montenegro continuerà ad avere problemi con Emilia e la tensione tra loro giungerà al culmine. Il24: Alicia coinvolta in una La Puebla Lede Ilinerenti la puntata in onda domani 24 ...