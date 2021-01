Gad Lerner, durissimo attacco a Mario Giordano: “Gretto, meschino, provinciale” (Di sabato 23 gennaio 2021) Gad Lerner esprime un giudizio molto duro contro Mario Giordano. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma, ospite di Peter Gomez a La Confessione, usa parole grosse e offensive. Chi critica la sinistra non ha grandi chance e la cultura mainistream si scatena. Giordano, conduttore di “Fuori dal coro” su Rete4 , sarebbe per Lerner “portatore di una visione così provinciale, meschina e rinchiusa in se stessa che nemmeno il suo Monferrato riconoscerebbe più”. Scontro tra Lerner e Giordano I due giornalisti hanno lavorato assieme: “Era diverso lui, lasciamelo dire” dice il giornalista di Travaglio che non ha preso bene alcune critiche che Giordano gli ha rivolto durante il suo programma Fuori dal Coro. Al radical-chic non piace lo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Gadesprime un giudizio molto duro contro. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma, ospite di Peter Gomez a La Confessione, usa parole grosse e offensive. Chi critica la sinistra non ha grandi chance e la cultura mainistream si scatena., conduttore di “Fuori dal coro” su Rete4 , sarebbe per“portatore di una visione così, meschina e rinchiusa in se stessa che nemmeno il suo Monferrato riconoscerebbe più”. Scontro traI due giornalisti hanno lavorato assieme: “Era diverso lui, lasciamelo dire” dice il giornalista di Travaglio che non ha preso bene alcune critiche chegli ha rivolto durante il suo programma Fuori dal Coro. Al radical-chic non piace lo ...

