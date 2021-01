Emanuele Filiberto | “Chiedo perdono a nome dei Savoia”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ha chiestoalla comunità ebraica adeie ha condannato le leggi razziali. Il principediha pubblicato su Twitter una lettera indirizzata alla comunità ebraica italiana per il 27 gennaio, la giornata della memoria. "Mi rivolgo a tutti voi, Fratelli della Comunità Ebraica italiana - ha scritto - per esprimervi la mia sincera amicizia e trasmettervi tutto il mio affetto nel solenne Giorno della Memoria. Vi scrivo a cuore aperto una lettera certamente non facile, una lettera che può stupirvi e che forse non vi aspettavate. Eppure sappiate che per me è molto importante e necessaria, perché reputo giunto, una volta per tutte, il momento di fare i conti con la Storia e con il passato della Famiglia che oggi sono qui a rappresentare, nel ...