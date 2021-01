Elisa Isoardi a cuore aperto su Salvini: «Ho sofferto tanto, ci sono voluti tre anni per metabolizzare» (Di sabato 23 gennaio 2021) Non poteva non esserci Matteo Salvini al centro dell’intervista che Elisa Isoardi ha concesso a Verissimo nel pomeriggio di oggi, sabato 23 gennaio 2021. Ospite di Silvia Toffanin per la prima volta, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha fatto la sua apparizione a Mediaset irrompendo per un breve saluto anche nel tg satirico di Striscia la notizia. Che sia l’inizio di un futuro nell’azienda del Biscione? Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, Elisa non si preclude strade diverse. Leggi anche >> Elisa Isoardi, che tradimento per Todaro: il nuovo ballerino della conduttrice è proprio ‘lui’ Elisa Isoardi su Salvini a ‘Verissimo’: “La storia più importante della mia vita” Al leader della Lega, cui la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Non poteva non esserci Matteoal centro dell’intervista cheha concesso a Verissimo nel pomeriggio di oggi, sabato 23 gennaio 2021. Ospite di Silvia Toffanin per la prima volta, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha fatto la sua apparizione a Mediaset irrompendo per un breve saluto anche nel tg satirico di Striscia la notizia. Che sia l’inizio di un futuro nell’azienda del Biscione? Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle,non si preclude strade diverse. Leggi anche >>, che tradimento per Todaro: il nuovo ballerino della conduttrice è proprio ‘lui’sua ‘Verissimo’: “La storia più importante della mia vita” Al leader della Lega, cui la ...

