Diego Costa, è gara al rialzo per averlo: in Turchia è sfida tra Galatasaray, Trabzonspor e Besiktas

Tutti pazzi per Diego Costa. L'attaccante, da poco svincolatosi dall'Atletico Madrid, cerca squadra e starebbe valutando la proposta migliore. Secondo quanto si apprende da diversi media, tra cui Sky Sports UK e il Sun, per il bomber ex anche del Chelsea ci sarebbe una vera e propria battaglia a colpi di rilanci in ottica ingaggio.Il giocatore avrebbe rifiutato uno stipendio da 43 mila sterline proposto dal Trabzonspor e starebbe valutando le eventuali offerte di Galatasaray e Besiktas. Una lotta tra potenze turche della Super Lig che però potrebbe vedere tutti sconfitti. Infatti, sullo spagnolo ci sarebbero anche proposte dall'Arabia Saudita e dal Qatar che potrebbero offrire cifre molto più accattivanti...

1 Dzeko ha rotto con Fonseca. Inter e Juventus hanno fatto capire di non essere interessate al centravanti bosniaco della Roma , mentre sistemazioni estere ( West Ham ) non paiono gradite a un calciat ...

