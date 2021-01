Crosscall Core-X4 è davvero uno smartphone indistruttibile? Lo abbiamo testato

Leggi su it.mashable

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un telefono pensato per situazioni e sport estremi.deciso di metterlo alla prova maltrattandolo Una recensione ‘cattiva’ per un telefono che si dice pronto a tutto. Sono queste le premesse per la prova del nuovo prodotto della casa transalpina che da tempo è specializzata nella produzione di‘rugged’, prodotti pensati per resistere a cadute, intemperie, acqua e temperature estreme.deciso di provare …