“Condanno le leggi razziali”: l’erede di casa Savoia chiede scusa (Di sabato 23 gennaio 2021) Una lettera forse inaspettate, alla comunità ebraica, le scuse, la riflessione, la messa in discussione di ogni cosa. Emanuele Filiberto (Facebook)Le scuse di casa Savoia, dal pugno di Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo Re d’Italia. L’esilio, poi il ritorno nel nostro paese ed i graduale inserimento in quel paese che per anni ha sentito non suo. I contrasti, i conti da fare con la storia e con quella pagina barbara ed ignobile delle leggi razziali, sulle quali c’è la firma della sua famiglia. Una macchia indelebile, che però Emanuele Filiberto affronta, vuole e deve affrontare perchè certi conti prima o poi si saldano, e non è detto che da ciò, dal suo gesto nasca il perdono. “Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancor oggi sento tutto il ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021) Una lettera forse inaspettate, alla comunità ebraica, le scuse, la riflessione, la messa in discussione di ogni cosa. Emanuele Filiberto (Facebook)Le scuse di, dal pugno di Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo Re d’Italia. L’esilio, poi il ritorno nel nostro paese ed i graduale inserimento in quel paese che per anni ha sentito non suo. I contrasti, i conti da fare con la storia e con quella pagina barbara ed ignobile delle, sulle quali c’è la firma della sua famiglia. Una macchia indelebile, che però Emanuele Filiberto affronta, vuole e deve affrontare perchè certi conti prima o poi si saldano, e non è detto che da ciò, dal suo gesto nasca il perdono. “ledel 1938, di cui ancor oggi sento tutto il ...

Corriere : Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono per le leggi razziali» - MediasetTgcom24 : Emanuele Filiberto: 'Condanno le leggi razziali del 1938, sono un'onta per tutta la Real Casa di Savoia'… - zazoomblog : Emanuele Filiberto: «Condanno le leggi razziali sono un’onta per tutta la Real Casa di Savoia» - #Emanuele… - giannettimarco : RT @fanpage: 'Condanno le leggi razziali del 1938 di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle. Con me, tutta la Real Casa di Sa… - casto_lorenzo : RT @Corriere: Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono per le leggi razziali» -

Ultime Notizie dalla rete : Condanno leggi Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono ai fratelli ebrei. Condanno le leggi razziali» Corriere della Sera Mastursi, De Luca firma il decreto: novemila euro al mese

Mossa a sorpresa del governatore Vincenzo De Luca. Con apposito decreto a sua firma, ieri mattina, ha dato il via libera al pagamento dello stipendio al suo segretario personale Nello ...

L'erede di Casa Savoia chiede scusa, ufficialmente, per le leggi razziali

LEGGI ANCHE > Emanuele Filiberto: «Durante la guerra avrei fatto fatto resistenza antifascista» «Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me t ...

Mossa a sorpresa del governatore Vincenzo De Luca. Con apposito decreto a sua firma, ieri mattina, ha dato il via libera al pagamento dello stipendio al suo segretario personale Nello ...LEGGI ANCHE > Emanuele Filiberto: «Durante la guerra avrei fatto fatto resistenza antifascista» «Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me t ...