Cgia | covid fa esplodere la burocrazia In un anno 450 norme

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 gennaio 2021) "A causa della presenza del, la produzione normativa è esplosa: tra circolari, ordinanze, decreti, Dpcm, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in poco meno di un. Un boom dellalegislativa che ha disorientato il Paese". E' quanto rileva l`ufficio studi dellain una ricerca precisando che tra le 450conteggiate non sono incluse le faq del Governo e gli accorgimenti normativi anti-che, sempre in questo periodo, sono stati approvati anche dalle Regioni e dagli Enti locali. "Un profluvio di disposizioni" afferma la"composto da migliaia e migliaia di pagine che ha travolto tutti: cittadini, lavoratori e imprese, creando non pochi problemi ...