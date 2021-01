Bis Goggia e fanno quattro: vince anche oggi a Crans-Montana (Di sabato 23 gennaio 2021) Bis Goggia oggi a Crans-Montana. La campionessa olimpica firma il poker, piazzandosi prima della Gut-Behrami. Splendite anche la Curtoni, terza, e la Pirovano, quarta. Bis Goggia: come ha vinto su tutte? Con grinta e determinazione, direi. Era, anzi è, una Sofia Goggia senza limiti. Ha firmato la seconda vittoria sulle nevi di Crans-Montana in due giorni, raggiungendo il quarto trionfo consecutivo nella disciplina e il 100esimo nella storia della nazionale femminile in Coppa del Mondo. Sofia Goggia vince la discesa di Crans-MontanaClassifica di arrivo completa Non solo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) Bis. La campionessa olimpica firma il poker, piazzandosi prima della Gut-Behrami. Splenditela Curtoni, terza, e la Pirovano, quarta. Bis: come ha vinto su tutte? Con grinta e determinazione, direi. Era, anzi è, una Sofiasenza limiti. Ha firmato la seconda vittoria sulle nevi diin due giorni, raggiungendo il quarto trionfo consecutivo nella disciplina e il 100esimo nella storia della nazionale femminile in Coppa del Mondo. Sofiala discesa diClassifica di arrivo completa Non solo ...

repubblica : Sci, Sofia Goggia imprendibile: vittoria bis in discesa a Crans Montana, trionfo n.100 per le azzurre in Coppa del… - infoitsport : Sofia Goggia inarrestabile: bis a Crans Montana, quarto successo di fila in discesa - MoliPietro : Bis Goggia e fanno quattro: vince anche oggi a Crans-Montana - zazoomblog : Sofia Goggia oggi: trionfo bis da paura a Crans Montana. È la regina della discesa - #Sofia #Goggia #oggi:… - elena51847647 : RT @repubblica: Sci, Sofia Goggia imprendibile: vittoria bis in discesa a Crans Montana, trionfo n.100 per le azzurre in Coppa del mondo ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Bis Goggia Bis Goggia e fanno quattro: vince anche oggi a Crans-Montana Periodico Daily - Notizie Bis Goggia e fanno quattro: vince anche oggi a Crans-Montana

Dopo il bis di Marta Bassino questo weekend vediamo il Bis Goggia. Ecco cosa ha ottenuto in questa seconda discesa a Cras-Montana ...

Nadia Delago e la gioia della prima top ten: 'Posso fare di più'. Brignone soddisfatta, ma il meteo preoccupa

La preoccupazione infatti è legata al meteo in vista della gara di sabato, programmata alle ore 10.00 con... qualche dubbio. Sabato devo cercare di fare meglio perchè ho margine di crescita”. Voci azz ...

Dopo il bis di Marta Bassino questo weekend vediamo il Bis Goggia. Ecco cosa ha ottenuto in questa seconda discesa a Cras-Montana ...La preoccupazione infatti è legata al meteo in vista della gara di sabato, programmata alle ore 10.00 con... qualche dubbio. Sabato devo cercare di fare meglio perchè ho margine di crescita”. Voci azz ...