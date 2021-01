Belen Rodriguez incinta? Spuntano gli indizi che confermano - (Di sabato 23 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl è apparsa sui social con un dettaglio che non lascerebbe dubbi sulla sua seconda gravidanza. Gioca o si è "tradita" pubblicando lo scatto? Belen Rodriguez è davvero incinta? L'ultimo pesante indizio, dato proprio dalla showgirl sui social network, non lascerebbe dubbi sul lieto evento. Nelle scorse ore la showgirl argentina, che per il momento non si è ancora pronunciata sulla gravidanza, è apparsa nelle storie della sua pagina Instagram con un particolare che non è sfuggito a fan e curiosi. E ora la gravidanza sembra davvero una realtà. L'indiscrezione lanciata da Novella 2000 e ripresa da Oggi sta trovando nuove conferme giorno dopo giorno. La showgirl argentina sui social gioca a nascondino e prima si mostra in una foto con trasparenze e pancino sospetto. Poi nelle storie ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl è apparsa sui social con un dettaglio che non lascerebbe dubbi sulla sua seconda gravidanza. Gioca o si è "tradita" pubblicando lo scatto?è davvero? L'ultimo pesanteo, dato proprio dalla showgirl sui social network, non lascerebbe dubbi sul lieto evento. Nelle scorse ore la showgirl argentina, che per il momento non si è ancora pronunciata sulla gravidanza, è apparsa nelle storie della sua pagina Instagram con un particolare che non è sfuggito a fan e curiosi. E ora la gravidanza sembra davvero una realtà. L'indiscrezione lanciata da Novella 2000 e ripresa da Oggi sta trovando nuove conferme giorno dopo giorno. La showgirl argentina sui social gioca a nascondino e prima si mostra in una foto con trasparenze e pancino sospetto. Poi nelle storie ...

zazoomblog : Belen Rodriguez è una “ragazza felice” su Instagram: non notate nulla di strano? - #Belen #Rodriguez #“ragazza… - Italia_Notizie : Belen Rodriguez incinta? Spuntano gli indizi che confermano - CaffeFou : Belen Rodriguez incinta? Spuntano gli indizi che confermano - babycesi : Scusate ma voi vi ricordate di loro? Che avevano fatto pure un passo a due con Belen Rodriguez su She Wolf di Shaki… - al_ess_ia_ : Belen Rodriguez vibes quando fa le storie in bianco e nero e ci ammorba con le canzoni per far vedere che sa cantare #Amici20 -