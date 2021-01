Baretta (Pd): 'Non c'è tempo per un Conte ter, dobbiamo forzare questo governo' (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pier Paolo Baretta (Pd), ospite a Coffee Break di La7, ha ammesso di non vedere "facilissimo" un governo Conte ter: "Penso che bisognerà forzare questo ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pier Paolo(Pd), ospite a Coffee Break di La7, ha ammesso di non vedere "facilissimo" unter: "Penso che bisognerà...

Parla il sottosegretario al Ministero dell'Economia: "Le strade per rafforzare questa maggioranza sono diverse: nel Pd ci sono opinioni diverse che non sono sull'obiettivo ma su come raggiungerlo" ...

