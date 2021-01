Barbara De Rossi a Verissimo: 'Da piccola un uomo mi si avvicinò bloccandomi con la macchina, ho avuto un'adolescenza terrificante' (Di sabato 23 gennaio 2021) Barbara De Rossi a 'Quando ero piccola un uomo mi si avvicinò bloccandomi con la macchina, ho avuto un'adolescenza terrificante'. L'attrice, ospite da Silvia Toffanin , racconta un aneddoto della sua ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021)Dea 'Quando erounmi sicon la, houn''. L'attrice, ospite da Silvia Toffanin , racconta un aneddoto della sua ...

cribarca : @brigitte_gio Vabbè ???? non so quanti anni hai tu.... Io mi identifico più su barbara de rossi???? più mia coetanea. E li le rughe si vedono - annapisapasini : Barbara De Rossi mia dea #verissimotv - EnfantProdige : RT @Antimo_Mallardo: Asia Argento, Elisa Isoardi, Cristian Chiabotto, Barbara de Rossi: praticamente tutte le ospiti di Verissimo hanno fat… - marcoassante199 : Barbara de rossi è una delle attrici più belle e brave che abbiamo mai avuto @BarbaraDeRossiO #Verissimo - Para_cetamolo : Ho male io al viso al posto di Barbara De Rossi per quanto lo ha liftato. -