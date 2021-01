Ascolti TV | Venerdì 22 gennaio 2021. La Mannoia chiude al ribasso (16.8%). 10 Giorni senza Mamma 14.5%, Quarto Grado 8%, Zoro 6.3% (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni Nella serata di ieri, Venerdì 22 gennaio 2021, su Rai1 La Musica che Gira Intorno ha conquistato 3.796.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma ha raccolto davanti al video 3.441.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.647.000 spettatori pari al 6% di share e The Resident 1.066.000 (5.6%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.237.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 574.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.585.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.223.000 spettatori con uno share ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiorellae Ornella Vanoni Nella serata di ieri,22, su Rai1 La Musica che Gira Intorno ha conquistato 3.796.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 10ha raccolto davanti al video 3.441.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.647.000 spettatori pari al 6% di share e The Resident 1.066.000 (5.6%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.237.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 574.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.585.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.223.000 spettatori con uno share ...

