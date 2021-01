Varianti Covid, l’Ue aggiunge le zone “rosso scuro” per chi viaggia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le nuove varianti di coronavirus spaventano l’Europa, che decide di cambiare le regole sul contenimento. Ci vogliono misure più forti per far girare di meno il virus. E, tra queste, la decisione dei capi di Stato e di Governo riuniti ieri sera per un video summit dedicato, è ricaduta sul limitare i viaggi non essenziali all’interno dell’Unione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le nuove varianti di coronavirus spaventano l’Europa, che decide di cambiare le regole sul contenimento. Ci vogliono misure più forti per far girare di meno il virus. E, tra queste, la decisione dei capi di Stato e di Governo riuniti ieri sera per un video summit dedicato, è ricaduta sul limitare i viaggi non essenziali all’interno dell’Unione.

