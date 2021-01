Uomini e Donne silenzia Barbara D’Urso – Video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uomini e Donne Barbara D’Urso diventa l’Innominata. Un curioso episodio è accaduto ieri a Uomini e Donne, quando al. centro dello studio c’erano Gemma e Gianluca, un nuovo corteggiatore della dama torinese. Ad un certo punto, l’uomo ha raccontato un aneddoto, quando cioè si recò in chiesa in Albania per pregare affinché l’intervento, a cui si sottopose la Galgani nel 2016 a Selfie, andasse per il verso giusto. “Quando sei stata in ospedale che hai avuto l’intervento chirurgico alla bocca, io non ti nascondo che sono una persona cattolica, mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l’intervento (…) Quando ha avuto il problema dei denti nel programma della D’Urso“ afferma Gianluca, ma la cosa stramba è che il nome della conduttrice di Canale 5 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021)diventa l’Innominata. Un curioso episodio è accaduto ieri a, quando al. centro dello studio c’erano Gemma e Gianluca, un nuovo corteggiatore della dama torinese. Ad un certo punto, l’uomo ha raccontato un aneddoto, quando cioè si recò in chiesa in Albania per pregare affinché l’intervento, a cui si sottopose la Galgani nel 2016 a Selfie, andasse per il verso giusto. “Quando sei stata in ospedale che hai avuto l’intervento chirurgico alla bocca, io non ti nascondo che sono una persona cattolica, mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l’intervento (…) Quando ha avuto il problema dei denti nel programma della“ afferma Gianluca, ma la cosa stramba è che il nome della conduttrice di Canale 5 ...

